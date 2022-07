UITSLAG TOUR DE FRANCE FEMMES RIT 7. Dubbelslag voor Annemiek Van Vleuten! Nederlandse degradeert tegenstand en neemt stevige optie op de eindzege

Annemiek van Vleuten heeft nogmaals getoond dat ze bergop tot de allerbeste rensters ter wereld behoort. Van Vleuten trok al op de eerste col van betekenis in de aanval samen met medefavoriete Demi Vollering. Het Nederlandse duo bleef tot op de tweede klim van de dag bij elkaar, maar daar ontbond Van Vleuten haar duivels. Van Vleuten ging er alleen vandoor en reed de tegenstand op minuten. De Nederlandse pakt meteen ook de leiding in het algemeen klassement.

Na zes relatief vlakke etappes in de Ronde van Frankrijk, was het vandaag tijd voor het echte klimwerk. Met maar liefst drie cols van eerste categorie was het afwachten wat voor vuurwerk de vrouwen met klassementsambities in petto hadden.

Maar ook de vluchters zagen vandaag een kans om het tot het einde uit de zingen. Heel wat rensters probeerden dan ook in de vroege vlucht te geraken. Het zorgde ervoor dat er het eerste uur bijzonder hard gereden werd. Sprintster Lorena Wiebes (die gisteren nog ten val kwam en er een bebloede elleboog aan overhield) moest die inspanningen meteen bekopen en hing al snel aan de rekker. De Nederlandse, die al twee etappes won, zou uiteindelijk opgeven.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Een groep van 33, met onder andere wereldkampioene Elisa Balsamo, rukte zich uiteindelijk los van het peloton. Lang zou de groep weliswaar niet voorop blijven. Op de Petit Ballon, de eerste col van de dag, waren Annemiek van Vleuten en Demi Vollering alweer vooraan te spotten. De twee favorieten kregen nog acht rensters met zich mee. Een opvallende afwezige: Marianne Vos. De Nederlandse geletruidrager had vooraf aangekondigd haar trui niet zomaar af te geven, maar tegen het klimgeweld van Vollering en Van Vleuten had ze geen verhaal. Maar ook voor de acht ging het te snel. Plots waren de twee topfavorieten voor de eindzege alleen.

Van Vleuten en Vollering twijfelden niet en gingen vol door. In de achtergrond legden de andere favorieten zich snel neer bij de machtsontplooiing van het Nederlandse duo. Van Vleuten voelde zich de afgelopen dagen niet optimaal en moest meermaals een gaatje dichten. Daar was vandaag niets van te merken. Op de tweede klim van de dag liet ze Vollering zelfs achter op het steilste stuk van de klim. Van Vleuten keek niet achterom reed haar concurrente uit het wiel.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Solo richting de finish

Met nog 60km stond Van Vleuten plots wel voor een bijzonder lange tijdrit. Maar daar schrik je de Nederlandse niet mee af. Vollering probeerde nog wel de aansluiting te maken, maar moest toch haar meerdere erkennen in haar landgenote.

Verzwakking kende de 39-jarige renster van Movistar niet meer. Ook op de slotklim kwamen de achtervolgers niet meer terug. Sterker nog Van Vleuten hield meer dan drie minuten over op eerste achtervolger Vollering. Van Vleuten pakt zo de dubbel. Naast de ritzege, neemt ze ook de leiderstrui over van Marianne Vos. Met nog een etappe op het programma, lijkt de eindzege in de allereerste Rond van Frankrijk voor vrouwen Annemiek van Vleuten niet meer te kunnen ontsnappen.

Algemeen klassement:

1. Annemiek van Vleuten2. Demi Vollering op 3’09”3. Katarzyna Nieuwiadoma op 4’20”4. Juliette Labous op 5’09”5. Cecilie Uttrup Ludwig op 5’50”6. Silvia Persico op 5’58”7. Elisa Longho Borghini op 6’03”8. Évita Muzic op 10’00”9. Mavi Garcia op 11’53”10. Elise Chabbey op 12’11”