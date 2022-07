UITSLAG CLASICA SAN SEBASTIAN. Wat een demonstratie! Remco Evenepoel pakt tweede zege in San Sebastián na indrukwekkende solo van 45 kilometer

Remco Evenepoel heeft zijn favorietenstatus waargemaakt. En hoe! De jonge wolf van Quick Step-Alpha Vinyl wachtte niet tot op de slotklim en reed op de Erlaitz, de voorlaatste klim van de dag, iedereen uit zijn wiel. Evenepoel reed daarna de tijdrit van zijn leven en mocht zo al voor de tweede keer in zijn carrière het zegegebaar maken in San Sebastián. Tiesj Benoot mocht na een sterke wedstrijd mee op het podium.

Geen Wout van Aert of Jonas Vingegaard aan de start in de Clásica San Sebastián. Het duo van Jumbo-Visma liet de klassieker in het Baskenland aan zich voorbijgaan om zich, na een slopende Ronde van Frankrijk, te focussen op het najaar. Toch stonden er heel wat grote namen aan de start in San Sebastian. Onder meer Tadej Pogacar hoopte na zijn tweede plek in de Tour nog een laatste krachtuitspatting uit zijn benen te schudden. Met ook Mollema, Valverde en Matthews aanwezig, werd het zonder twijfel een spannende editie.

Ook Remco Evenepoel droomde vooraf volop van een tweede overwinning. Drie jaar geleden trok de toen nog maar 19-jarige Ket van Schepdaal al eens het langste eind. Al dateerde zijn laatste koers al wel van het BK een maand geleden. Remco tegen de renners die de Ronde van Frankrijk kleurden: dat zou het scenario worden in Spanje.

Met de Jaizkibel, waar vroeger de koers meermaals beslist werd, en vooral de Murgil Tontorra lagen de scherprechters vooral in het slot van de wedstrijd. Negen renners zagen hun kans om eens in de spotlights te rijden en trokken erop uit. Het negental: Jon Barrenetxea (Caja Rural - Seguros RGA), Théo Delacroix (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), Fabian Grellier (TotalEnergies), Óscar Cabedo (Burgos – BH), Martijn Tusveld (Team DSM), Casper Pedersen (Team DSM), Manuele Boaro (Astana - Qazaqstan Team), Ibaí Azurmendi (Euskaltel - Euskadi), Eugenio Sánchez (Equipo Kern Pharma).

Onder impuls van Quick Step-Alpha Vinyl kreeg de vlucht nooit de gewenste grote voorgift. Evenepoel, die op training nog indruk maakte op de slotklim, had duidelijk zijn zinnen gezet op een nieuwe zege en gaf zijn ploegmaats het teken om de koers te controleren.

Evenepoel wacht niet op de slotklim

Het was wachten tot de Jaizkibel op vuurwerk. Daar duwde The Wolfpack stevig het gaspedaal in. Het ging zo hard dat Tadej Pogacar al snel de rol moest lossen. De Sloveen had duidelijk nog zware benen na een slopende Tour en liet begaan. Ook voor ploegmaat Joao Almeida zou de Jaizkibel een rotding worden. De Portugees ging tegen de grond en was net als zijn ploegmaat op achtervolgen aangewezen.

Ondertussen bleef Quick Step-Alpha Vinyl stevig doortrekken. Het plan was duidelijk: Evenepoel op het juiste moment afzetten. Lang zou dat moment niet op zich laten wachten. Op de Erlaitz zag de jonge wolf zijn moment gekomen. Evenepoel perste er een knappe versnelling uit. Enkel Yates kon onze landgenoot even volgen, maar ook de Brit kraakte. Wat volgde was een solo van meer dan 45 kilometer.

Evenepoel deelde zijn solo uitstekend in. Aan de top van de klim had onze landgenoot al meer dan een minuut voorsprong op vijf achtervolgers, met onder meer Tiesj Benoot, waar de samenwerking niet optimaal verliep. Sivakov en Rodriguez (beiden Ineos Grenadiers) demarreerden dan maar uit de achtervolgende groep. Het duo van Ineos Grenadiers kwam weliswaar niet dichter. Sterker nog. Evenepoel liep alleen maar uit.

Evenepoel bleef zijn wattages trappen en had bij de voet van de slotklim een minuut voorsprong op de twee Grenadiers. Onze landgenoot verzwakte niet en reed zelfs nog verder weg van de tegenstand. De zege kwam dan ook niet meer in gevaar. Ook Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) reed een meer dan verdienstelijke wedstrijd. Benoot reed een uitstekend slot en mocht nog mee op het podium.

Nadat hij drie jaar geleden op 19-jarige leeftijd zijn eerste Clasicá San Sebastián won, pakt de jonge wolf van Quick Step-Alpha Vinyl al zijn tweede zege in het Baskenland. Daarmee komt hij in een straf lijstje met onder meer Valverde, Jalabert en Luis Léon Sánchez.

Uitslag:

1. Remco Evenepoel2. Pavel Sivakov op 1’58”3. Tiesj Benoot op 2’31”4. Bauke Mollema op 3’11”5. Carlos Rodriguez op 3’11”6. Simon Yates op 3’28”7. Tom Skujins op 4’09”8. Mattias Jensen op 4’09”9. Rigoberto Uran op 4’09”10. Lorenzo Rota op 4’09”