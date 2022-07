Prestigieuze oefenwedstrijden in het buitenland: Witsel en Carrasco winnen met Atlético van Manchester United, Arsenal blikt Sevilla in

De Jupiler Pro League mag dan wel al begonnen zijn, elders in het buitenland zijn de ploegen nog in volle voorbereiding op het nieuwe seizoen. Vandaag werden enkele prestigieuze oefenwedstrijden afgewerkt:

Arsenal heeft zich zaterdag in het eigen Emirates Stadium in Londen op indrukwekkende wijze de Emirates Cup toegeëigend. Sevilla ging na een verschroeiende openingsfase van de Gunners met liefst 6-0 voor de bijl.

© AP

Na amper 19 minuten had de gastheer al vier keer gescoord. Publiekslieveling Bukayo Saka (10. en 19.) en de van Manchester City overgekomen aanvaller Gabriel Jesus (13. en 15.) verdeelden de doelpuntenproductie in de eerste helft netjes onder elkaar. Na de pauze voltrok Jesus (77.) zijn hattrick, alvorens Eddie Nketiah (89.) de eindstand op het scorebord zette. Albert Sambi Lokonga kwam niet van de bank in het winnende kamp.

Iets later keken ook Manchester United en Atlético Madrid elkaar in de ogen, in het Ulleval Stadium in de Noorse hoofdstad Oslo. De Madrilenen haalden het met 0-1. Lange tijd gaven beide ploegen elkaar geen duimbreed toe, tot Joao Felix in de slotminuten zijn duivels ontbond. Yannick Carrasco werd na 59 minuten gewisseld bij de Madrilenen. Op dat moment betrad Axel Witsel het speelveld.