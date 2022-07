Tadej lost! Pogacar is duidelijk vermoeid na een slopende Tour en moet passen op de Jaizkibel

De Jaizkibel was in het verleden meermaals de scherprechter in de Clásica San Sebastián. Deze editie ligt de Spaanse berg te ver van de finish om voor de beslissing te zorgen. Toch was het voor Tadej Pogacar op 60km van de finish het eindpunt van zijn kans op de zege.

De Sloveen kwam duidelijk vermoeid aan de start na een slopende en bijzonder warme Ronde van Frankrijk. Nadat Pieter Serry het peloton op sleeptouw nam, kraakte de winnaar van de witte trui. Alvast een concurrent minder voor Remco Evenepoel.