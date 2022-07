Roeiers Aaron Andries en Tristan Vandenbussche zijn wereldkampioenen U23

De Belgische roeidelegatie keek met gemengde gevoelens tegen de eerste WK-finaledag aan. Enerzijds met teleurstelling en ontgoocheling maar ook wel met begrip voor de terugtrekking van Tibo Vyvey, de Bruggeling die zich hier in het voorjaar als hier op het WK tot grote favoriet in de lichte skifffinale ontpopte. De Belgische roeiliefhebbers koesterden daarnaast wel nog hoop op een gouden medaille, want ook Aaron Andries (Gentse R) en Tristan Vandenbussche (Brugse TR) hadden zich op dit WK met twee zeges en evenveel besttijden tot medaillefavoriet gepromoot. Het Gents-Brugs tweetal loste elke verwachting ruimschoots in. Ze won met meer dan één lengte voorsprong en kroonde zich tot wereldkampioen in de zware dubbeltwee.

Het Brugs-Gent duo liet zich in hun medaillerace geen seconde uit de top drie roeien. Na 500m kwamen ze als derde door na de snel gestarte Moldaven Bulat-Corsunov. Halfweg kwamen de Belgen als tweede door op amper drie meter van de leiders. Net zoals in hun vorige races pakten Aaron en Tristan dan uit uit met een verschroeiende tweede wedstrijdhelft. Daarin roeiden ze alle tegenstand op een hoopje en overschreden de eindmeet met meer dan één volle bootlengte boorsprong. Aaron Andries en Tristan Vandenbussche kroonden zich respectievelijk in 2021 en 2019 tot vice-wereldkampioenen bij de juniores. De twee beloften bundelden dit seizoen onder leiding van coach Evelien Ameel hun talent, techniek en fysieke kwaliteiten. Ze lijken nu wel goed op weg om straks in Parijs 2024 een veelbelovende rol te vertolken.

Savin Rodenburg en Mil Blommaerts bewezen in hun B-finale dat ze ook in zo’n A-finale thuis hoorden. Ze misten die medaillerace met amper 23/100sten van één seconde en werden ondanks hun vijfde besttijd op twaalf halve finaleteams naar de B-finale verwezen. Daarin zetten het Gentse duo helemaal orde op zaken. Enkel de Grieken Triantafyllou- Symeonodis probeerden hen iets in de weg te leggen, maar moesten in de eindsprint toch de rol lossen. Een zege in de B-finale betekent in de lichte dubbeltwee een 7de plaats op zestien boten, een resultaat waarvoor iedere roeikenner voor de start van dit WK had getekend.

Morgen sluit Boris Taeldeman (Gentse RS) om 14.25 uur in zijn skiff dit erg geslaagd WKU23/U19 met zijn medaillerace.

De Belgische resultaten.

Mannen U23.

Dubbeltwee: A-finale:

1. VANDENBUSSCHE - ANDRIES (BEL)

2. Bulat - Corsunov (Mol)

3. Pazazaia - Colsh (Ier) 6:23.19

4. Dosse - Krueger (Dui) 6:24.48

5. Lamiral - Arque (Fra) 6:29.01

6. Santana - Rachile (Zwi) 6:32.18

Mannen U23 lichtgewicht.

Dubbeltwee: B-finale (7de tot 12de plaats):

1. BLOMMAERT - RODENBURG (BEL) 6:38.25

2. Triantafyllou- Symeonodis (Gri) 6:39.57

3. Bridge - Szollosi (Hon) 6:42.51

4. Tuchtenhagen - Almeda (Bra) 6:44.71

5. Sean en Clay Rybus (USA) 6:55.81