Op twee na grootste lottowinst aller tijden is een feit: Amerikaan wint jackpot van 1,28 miljard dollar met Mega Millions

Een Amerikaanse geluksvogel heeft het op twee na grootste bedrag ooit gewonnen via de Amerikaanse loterij. De persoon - het is niet duidelijk of het een man of een vrouw is - uit de staat Illinois won 1,28 miljard dollar met Mega Millions.

De voorbije weken was de pot van Mega Millions naar ongeziene hoogte gestegen. 29 trekkingen lang kwam er geen winnaar uit de bus. Tot nu. In de staat Illinois had iemand alle cijfers juist.

De winnaar heeft nu de keuze: het volledige bedrag krijgen verspreid over 30 jaarlijkse betalingen of in één keer 747 miljoen in cash krijgen. Bijna alle winnaars van de jackpot hebben in het verleden al voor de optie met cash gekozen.