Voeren

50 kinderen van 5 tot 12 jaar beleefden de voorbije week de dagen van hun leven tijdens het ‘bouwkamp’ aan het Heem De Komberg in Sint-Martens-Voeren en langs de Noorbeek in Altenbroek in ’s-Gravenvoeren. Onder begeleiding van Mieke en haar ploeg gingen zij aan de slag met hamer en zaag, met verf en fantasie.