Schade is te groot: sprintkoningin Lorena Wiebes start nog, maar moet al snel opgeven tijdens zevende etappe Tour Femmes

Vrijdag kwam Wiebes zwaar ten val tijdens de zesde etappe. Ook Lotte Kopecky lag erbij, maar bij onze landgenote viel de schade beter mee. Wiebes liep verschillende schaafwonden op en moest gehecht worden aan haar elleboog. Ze finishte vrijdag op zeven minuten van winnares Marianne Vos.

Ze kreeg het zaterdag al vroeg in koers lastig en moest bijgevolg het peloton laten rijden. Dat noopte haar ertoe om er de brui aan te geven.

Wiebes won deze Tour twee ritten en droeg de groene trui. In het puntenklassement stond ze wel tweede na Marianne Vos, die nog steeds de gele trui draagt. Het groen winnen was voor Wiebes sowieso al een mission impossible geworden, die trui gaat naar Vos. Vos telt 267 punten in het klassement voor de groene trui, Wiebes heeft er 191 en Kopecky is derde met 164 punten.

Beelden na de val van vrijdag: