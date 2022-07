Genkse schepen Toon Vandeurzen in huwelijksbootje gestapt: “Vonk in Thailand overgeslagen”

De Genkse schepen Toon Vandeurzen (cd&v) en Liesbeth Merckx zijn zaterdagvoormiddag in het huwelijk gestapt. In de Limburghal gaven ze onder het goedkeurend oog van burgemeester Wim Dries elkaar het jawoord.

De zoon van voormalig Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen leerde zijn vrouw uit Tielt-Winge kennen op de studentenbanken van de KU Leuven. “Zij studeerde psychologie en ik rechten. Daarna hebben wij elkaar een tijdje niet meer gezien. Uiteindelijk is de vonk in Thailand overgeslagen toen we elkaar zijn tegengekomen op vakantie”, vertelt Toon Vandeurzen (30). Het koppel kent elkaar al acht jaar en woont in Waterschei. Toon Vandeurzen is schepen van Economie, Duurzaamheid en Ruimte. Zijn vrouw Liesbeth (29) is aan de slag als psychologe.