Nicholas Latifi zowaar het snelst in kletsnatte training in Boedapest

Nee, u heeft het blad niet ondersteboven vast. Nicholas Latifi, doorgaans allerlaatste in de F1, klokte de snelste tijd in de laatste training voor de GP van Hongarije. Op een opdrogende baan was hij de laatste die een rondje afwerkte. Veel zegt het dus niet.

Na de broeierige hitte van vrijdag ligt de Hungaroring er vandaag doorweekt bij. Vrijdagavond werd er zelfs even rekening mee gehouden dat het zó hard ging regenen, dat kwalificaties onmogelijk zouden zijn. Zo ver komt het normaal niet, maar voor 16 uur - als de kwalificaties beginnen - wordt opnieuw regen voorspeld.

Een uurtje voor de vrije training regende het inderdaad zó hard, dat rijden onmogelijk was. Maar tegen 13 uur was de baan aan het opdrogen. De eerste rondjes werden gereden op full wets, maar al snel kwamen de groene intermediates op de wielen. In de slotminuten droogde de piste snel op. Zó snel, dat bij elke doortocht betere rondetijden mogelijk waren. De laatste man op de baan was de Canadees Nicky Latifi, doorgaans te vinden in de achterhoede. Maar nu dook hij met zijn Williams 6 tienden onder de tijd van Charles Leclerc (Ferrari). De tweede Williams, van Alex Albon, zette de derde tijd neer.

De omstandigheden waren tricky geweest. Beide Mercedesrijders kregen geen temperatuur in hun banden. Charles Leclerc maakte een pirouette van 360 graden en met tien minuten op de klok schoof Sebastian Vettel in de bandenmuur, waardoor de rode vlag uitkwam. Max Verstappen bleef het grootste deel van de sessie in de pits en reed pas op het einde een fatsoenlijke ronde, die goed was voor de vierde tijd.

Kwalificaties om 16 uur, race zondag om 15 uur. (mc)

