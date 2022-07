Duitse ex-doelman Jens Lehmann in nauwe schoentjes nadat hij garage van 91-jarige buurman binnenvalt met kettingzaag

Jens Lehmann zit nog maar eens in nauwe schoentjes. De 52-jarige ex-doelman van Die Mannschaft viel afgelopen maandag de nieuwe garage van zijn buurman binnen om er dakbalken door te zagen. De 91-jarige buurman diende klacht in bij de politie. Dat meldt Bild.

Volgens Duitse media heeft Lehmann al langer ruzie met zijn buurman. Afgelopen maandag zou Lehmann met een kettingzaag de garage van zijn buurman onder handen genomen hebben omdat die garage zijn uitzicht op het meer verhinderde. De buurman diende klacht in bij de politie, de voormalige doelman verweerde zich door te zeggen dat de garage op zijn grond staat.

Nu heeft de buurman ook gereageerd bij Bild. “Twee agenten vergezelden me naar mijn auto na het misdrijf. Ik was bang dat ik mijn buurman zou tegenkomen”, aldus de 91-jarige man. “Ik voel me bedreigd, ik denk niet dat mijn buurman bij zijn volle verstand is.”

Ook Lehmann diende klacht in bij de politie. De ex-doelman van onder meer Arsenal en Schalke 04 was van oordeel dat de politie het verhaal verkeerd gecommuniceerd had naar de pers toe.

Racisme en rijbewijs kwijt

Het is niet de eerste keer dat Lehmann in opspraak komt. Hij werd vorig jaar uit het bestuur van de Duitse eersteklasser Hertha Berlin gezet nadat hij zich racistisch had uitgelaten over ex-speler Dennis Aogo.

Ondertussen meldt Bild ook dat Lehmann zijn rijbewijs is kwijtgespeeld na een zware snelheidsovertreding in de bebouwde kom. Lehmann zou tegen die beslissing wel in beroep gaan.

