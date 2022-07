Geen water in delen van Linkhout en Zelem

Zaterdagochtend ontving De Watergroep de eerste meldingen dat er een lek was in de waterleiding op de grens van Lummen en Halen. Ook in oktober 2019 stelde zich eenzelfde probleem in de omgeving volgens de buurtbewoners. “Nu stond het halve rijvak onder water. Het ging dus om een groot lek en dat werd door de medewerkers van De Watergroep snel opgespoord naast een braakliggend perceel. Op Facebookgroepen van Linkhout en Zelem werden veel berichten gepost dat omwonenden geen water hadden of minder druk. Om 13 uur waren de werkmannen nog volop aan het werk, zelfs met een pikeur. Blijkbaar moesten ze de betonnen afvoergeul verwijderen om de herstelling uit te voeren”, aldus een buurtbewoner. Woordvoerder Brigitte Van Damme van De Watergroep reageerde dat vier van hun medewerkers snel ter plaatse kwamen om het lek op te sporen en te herstellen. “De werken worden telkens zo snel mogelijk uitgevoerd om de eventuele hinder tot een minimum te beperken. Het ging om een lengtebreuk in een buis van asbest of een vezelcementleiding. Dat asbestcement dat vaak vezelcement genoemd wordt bevat zo‘n 10 tot 30% asbest. Een deel van het totale drinkwaternet bestaat nog uit leidingen in vezelcement, maar deze houden echter geen risico in voor de gezondheid. De volledige buis met een lengte van 4 meter wordt vervangen. Na een tijdje was de situatie gestabiliseerd en zaten er nog maar enkele woningen zonder water of met een verlaagde druk. We verwachten dat de waterleiding in de namiddag zal hersteld zijn”, stelt Brigitte Van Damme. ( Koen Luts)