Julie De Wilde moest witte trui afgeven, maar kreeg wel cadeautje in de plaats van Jolien D’Hoore: “Ze beloofde mij ‘ne lekstok’”

Julie De Wilde (19) is vrijdag haar witte trui kwijtgespeeld in de Tour de France Femmes. De Oost-Vlaamse voelde zich de hele dag ziek en Julia Borgström van AG Insurance - NXTG Team, waarbij Jolien D’Hoore ploegleidster is, nam het wit over. Dankzij een ludieke afspraak tussen D’Hoore en De Wilde hield De Wilde er wel een zak ‘lekstokken’ aan over. De sfeer zit goed tussen de Belgische dames in de Tour.

“Ik heb in een keer door kunnen slapen en ik voel mij veel beter nu”, vertelt de opgeluchte De Wilde voor de start van de zevende rit. “Al na vijf kilometer zat ik in de buik van het peloton gisteren. Tien keer heb ik gedacht: nu ga ik zeggen dat ik stop, maar op zich heb ik dan nog goed doorgebeten.”

Was het verantwoord om verder te rijden? “Dat is een keuze die je zelf maakt en we bespreken dat ook wel met de dokter. Ik had geen koorts op het moment dat ik moest starten. Het was zeker niet levensbedreigend of zo. Ik heb er zelf voor gekozen om te starten. Onderweg heb ik mij dat af en toe wel beklaagd, maar nu ben ik blij dat ik nog in de Tour zit.”

Lolly’s

De Wilde verloor vrijdag wel haar witte trui aan de Zweedse Julia Borgström. Ze staat nu tweede in het jongerenklassement op veertien seconden. Is het nog mogelijk om dit weekend die witte trui terug te veroveren? “Mijn achterstand is niet groot, maar ik zal zien hoe ik mij vandaag voel. Dan zien we wel verder.”

Ze is dan wel de witte trui kwijt, ze heeft er toch iets voor in de plaats gekregen: ‘lekstokken’, een cadeautje van Jolien D’Hoore. “We hebben een groepje op WhatsApp, de ‘Oost-Vlaamse sterren’”, doet De Wilde het verhaal. “Jolien (D’Hoore, ploegleidster bij AG Insurance - NXTG Team, red.) had gestuurd: gelieve zestien seconden toe te geven aan Julia (Borgström, red.) zodat wij het wit hebben. Ik stuurde terug: wat krijg ik daarvoor in de plaats? en ze antwoordde: ne lekstok. Gisteren stuurde ik dat ik toch wel mijn lekstok verwachtte, en nu heeft ze dat gedaan.”

