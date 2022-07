We zien Harry Styles nog terug in de Marvelfilms: “Deal van 100 miljoen dollar voor vijf films”

Harry Styles zou de komende jaren nog regelmatig opduiken in de Marvelfilms als Eros, broer van superslechterik Thanos. — © Getty Images for Coachella

Hij heeft een neus voor zaken, die Harry Styles (28). Ten minste, als we ‘The Sun’ mogen geloven. Volgens het Britse blad heeft de zanger, na zijn klein rolletje in de Marvelfilm ‘Eternals’, een megadeal gesloten met de superheldengigant. Hij zou de komende jaren nog opdraven in vijf films, en dat voor 100 miljoen dollar.

Het was vorig jaar dé verrassing van Eternals. De aftiteling was al halverwege toen Styles in een ‘mid-creditscene’ opdook als Eros, de broer van superslechterik Thanos. Volgens insiders zal het personage de komende tijd nog vaak in de Marvelfilms te zien zijn.

“Marvel heeft Styles het voorbije anderhalf jaar in de gaten gehouden”, klinkt het. “Zijn ster is zo groot dat ze film en muziek overstijgt. Alles wat hij aanraakt, verandert in goud. Die nieuwe films worden belangrijk om nieuwe fans aan te trekken en zijn talenten te bewijzen aan oudere fans.”

En het zou de Britse zanger ook geen windeieren leggen, met een loon van 100 miljoen dollar (ofwel 97 miljoen euro) voor vijf films. Styles timmert al eventjes aan de weg als acteur. Na zijn passage in Dunkirk van Christopher Nolan is hij dit jaar in twee films te zien: Don’t worry darling van zijn vriendin Olivia Wilde en het romantische drama My policeman.