Boris Taeldeman sleept een derde Belgisch finaleticket uit de brand op WK skiff U19

Boris Taeldeman moest het in zijn race om één van de drie finaletickets het opnieuw op nemen tegen de Duitse reus Cornelius Conrad, zo’n 2m13 lang. De Germaan vertrok opnieuw als een pijl uit de boog en telde na 500m al twee seconden voorsprong. De skiffeur van de Gentse RS nestelde zich meteen op een vereiste tweede plaats. Hij lag zowat de ganse race in de clinch met de Slovaak Peter Strecansky die de voorbije WK races telkens zowat vijf seconden sneller bleek dan de Belg.

Coach Jonas Deconinck gaf al aan dat Boris in die races zo veel mogelijk energie probeerde op te sparen voor de halve en eventuele de A-finale. In de slotmeters bleek dit een juiste keuze, want Klaas Baud pakte in de slotmeters met het aangekondigd slotoffensief uit. De Nederlander had onze landgenoot eind juni op zijn Amsterdamse Bosbaan nog verslagen en wou dat hier in de laatste 500m nog eens fijntjes over doen.

Boris bleek echter een verwittigd man en reageerde zo fel dat hij amper vier tienden van één seconde na de Duitse winnaar finishte. Ook de Serviër haalde nog net dat derde finaleticket binnen, want hij verwees de Nederlander met 18/100ste van één seconde naar de B-finale. Boris Taeldeman roeit zijn race om de medailles op zondag om 14.25 uur.

De Belgische resultaten

U19 Jongens

Skiff: 12 skiffeurs, twee halve finaleraces, eerste drie roeien de A-finale, andere skiffeurs de B-finale.

Tweede halve finalerace:

1. Cornelius Conrad (Dui) 7:03.46

2. BORIS TAELDEMAN (BEL) 7:03.87

3. Peter Strecansky (Svk) 7:04.82

4. Klaas Baud (Ned) 7:05.00

5. Vuk Mudrinic (Srb) 7:14.70

6. Ivan Yordanov (Bul) 7:24.81