Willy Sommers (69) en Anne De Baetzelier (57) wisten het na vorig jaar wel zeker: voor hen was het einde verhaal bij ‘Tien om te zien’. Aaron Blommaert (19) en Laura Tesoro (25) zouden hun plaats innemen. “En toen kregen we plots te horen dat we deze zomer terugkwamen, acht keer nog wel. We sprongen een gat in de lucht”, zeggen ze.