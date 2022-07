Het apenpokkenvirus heeft in Europa een eerste dodelijk slachtoffer gemaakt, het aantal besmettingen stijgt traag maar gestaag en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwt het virus nu als een “internationaal gevaar voor de volksgezondheid”. “Dit is een slow motion epidemie maar er is geen morzel hoop dat dit onder controle is”, zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven).