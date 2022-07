Hasselt/Parijs

Sander Vanstreels (21) uit Hasselt zou vrijdagavond met zijn vriendin terugkeren van een citytrip in Parijs. Maar het koppeltje strandde in het station van Paris-Nord na chaos bij Thalys. “De klantendienst is een dag later nog steeds onbereikbaar. We hebben dan maar een Flixbus geboekt.”