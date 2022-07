Will Smith te gast op huwelijksfeest Adil El Arbi en Loubna Khalkhali in Tanger

Het koppel trouwde vorig jaar al voor de wet, maar het echte feest barst dit weekend los in het Marokkaanse Tanger. Regisseur Adil El Arbi (34) en journaliste Loubna Khalkhali (30) vieren de liefde in aanwezigheid van een heleboel gasten, waaronder enkele BV’S. En zelfs niemand minder dan Hollywoodacteur Will Smith (53) stapte voor de gelegenheid op het vliegtuig richting het Noorden van Marokko. Smith werd met een grote glimlach op enkele Instagramfoto’s gespot.

In 2021 stapten Adil en Loubna al in het huwelijksbootje. Het paar trouwde voor de wet in het districtshuis van Hoboken. Maar corona maakte een groot feest toen onmogelijk. Dit weekend worden die festiviteiten ingehaald “in de stad van onze (groot)ouders”, schrijft Loubna op Instagram.

En dat feest van de liefde wil niemand missen. Ook Amerikaans acteur Will Smith wou er maar al te graag getuige van zijn. Smith leerde El Arbi kennen toen ze samen Bad Boys For Life filmden. De regisseur deelde in 2020 al mee aan deze krant dat hij een goede band heeft met de Hollywoodacteur. “Beslist. We zijn ook al bij Will thuis geweest. Het was er bijzonder gezellig met zijn vrouw Jada (Pinkett, ook actrice, red.) en zijn kinderen”, klonk het toen.

Naast de opvallende verschijning van Will Smith sieren ook heel wat BV’s de gastenlijst in Tanger. Onder meer journalist Rudi Vranckx, Matteo Simoni, Eline De Munck en collega-regisseur Michaël R. Roskam zijn van de partij.(tsjs)