Waterlek in Hasseltse Havenstraat: stoep verzakt langs ondergelopen bouwput

Door een waterlek in de Havenstraat in Hasselt is de stoep er zaterdagmorgen verzakt. Voetgangers dreigden hierdoor in de ondergelopen bouwput te vallen. De zone is afgesloten.

De uitgegraven kelder liep door de breuk in de waterleiding vol water. — © GeHo

De brandweer van de zone Zuid-West Limburg was zaterdagvoormiddag bezig met het leegpompen van de uitgegraven kelder voor een appartementsgebouw.

© geho

Rond 7 uur was de melding gekomen dat de stoep aan de werf was verzakt door een breuk in de waterleiding. “Door dit lek was de grond onder de stoep weggespoeld. Het lek is intussen gedicht door de Watergroep. Er zullen nog behoorlijke herstellingswerken moeten worden uitgevoerd dus voorlopig is de zone afgesloten”, zegt brandweercommandant Bert Swijsen.