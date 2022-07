Zes Thalys treinen van Brussel naar Parijs geannuleerd na ongeval: bijna 800 mensen brachten nacht in trein door

Na het ongeval met een Thalys vrijdag in Doornik, zijn vrijdagavond zes treinen van Brussel-Zuid naar Parijs geannuleerd. Dat meldt een woordvoerder van Thalys.

Een Thalys-trein van Brussel naar Paris-Nord was vrijdagnamiddag geblokkeerd in het station van Doornik door een technisch probleem na de aanrijding met een dier.

Door het incident werden zes treinen vanuit Brussel-Zuid geannuleerd, aldus een woordvoerder van Thalys. De vervoersmaatschappij beloofde de reizigers die een nacht op hotel moesten door de geannuleerde treinen terug te betalen, maar stelde ook treinstellen ter beschikking voor zij die geen logement vonden en niet naar huis konden gaan. Tussen de 700 en 800 mensen kozen voor de laatste optie.

Zaterdagochtend zijn al 200 van hen met een ICE-trein naar Duitsland vertrokken. Vierhonderd anderen worden met de eerste Thalys van de dag, die kort voor 7.45 uur vertrok, naar Parijs gebracht. Voor de overige 200 passagiers en degenen die een oplossing vonden om de nacht elders dan in de trein door te brengen, heeft Thalys haar vervoersaanbod de hele dag door versterkt, bijvoorbeeld door dubbele treinen in te zetten (twee treinstellen die aan elkaar gekoppeld zijn in plaats van een treinstel).

De getroffen reizigers krijgen hun ticket volledig terugbetaald of kunnen 250 procent van de prijs van het ticket terugkrijgen in vouchers.