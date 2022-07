Verwarde man zorgt voor onrust in Kanne

Buurtbewoners reageerden geschrokken en paniekerig omdat niet duidelijk was wat de bedoelingen van de onbekende man waren. Hij werd slenterend gespot langs de Berkenlaan, de Brugstraat en de Statiestraat. Onderweg liep hij tuinen in, bonsde op ramen en deuren en stelde onbestemde vragen aan toevallige passanten.

Dreigend

Zijn aanwezigheid maakte een dreigende indruk omdat hij een onbekend voorwerp in zijn hand had en een aktetas droeg. Op de Oudeweg ging de man midden op de straat zitten. De meermaals verwittigde politie had, vanwege kennelijke drukte, bijna een uur nodig om ter plaatse te komen. De man was intussen gevorderd tot bij brasserie-restaurant Kanne en Kruike waar de politie hem in de boeien sloeg en afvoerde. Dat gebeurde rond 22.30 uur.

Hij bekende een geringe hoeveelheid drugs bij zich te hebben. De man toonde bij zijn arrestatie nauwelijks verzet. Naar verluidt verbleef de man in een zorginstelling voor psychische problemen in Nederlands-Limburg.

Het voorval hield de gemoederen in het doorgaans rustige dorp danig bezig, waarbij heel wat bewoners vanwege het goede weer zich nog buiten bevonden en getuige waren van het voorval.