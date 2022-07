Basket Willebroek not amused met komst van Kangoeroes Mechelen om Europees te spelen

Kangoeroes Mechelen komt in de nieuwe campagne met de dames in de prestigieuze Euroleague Women en met de mannen in de FIBA Europe Cup uit. De Mechelse Winketkaai werd door FIBA Europe afgekeurd. Na een lange zoektocht kwam de Mechelse club in Willebroek (sporthal De Schalk) terecht. Op de site van FIBA staat bij de thuiswedstrijden van Kangoeroes Mechelen (m/v) sporthal De Schalk zelfs al ingevuld als locatie. Basket Willebroek was echter niet op de hoogte en reageert op sociale media: “Zopas vernamen wij via de pers, en niet via enig officieel kanaal, onderstaand nieuws. Zonder enig overleg, zonder communicatie van noch onze gemeente noch de betrokken club, lezen wij dat er Europees zal gespeeld worden in onze zaal. Een verhaal dat vanzelfsprekend impact heeft op onze trainingen en organisatie. Van een plan om ons eventueel andere trainingsuren op andere locaties te geven is vooralsnog echter geen sprake. De conclusie is dat Basket WILLEBROEK hier door de eigen instanties op een zijspoor wordt gezet voor een club die er enkele jaren geleden voor koos om niet langer onze gemeente te vertegenwoordigen, maar wel de stad MECHELEN. Wij hopen alvast dat er alsnog een communicatie of overleg volgt, en dat er asap een oplossing komt om onze eigen mensen te laten trainen. Want OF dat waren ze boven ons hoofd (lees: het gemeentebestuur en niet de sportdienst, want die mensen werken in opdracht van) wel heel even vergeten OF er zijn een aantal afspraken niet nagekomen. Wat exact, dat weten we zoals reeds vermeld natuurlijk ook niet. Shame on you #daswillebroek!“