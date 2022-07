Elon Musk stapt zelf ook naar rechter tegen Twitter

De klacht werd op vertrouwelijke wijze ingediend bij de rechtbank van Delaware en is nog niet raadpleegbaar voor het publiek. Vrijdag maakte de rechter die zich buigt over de juridische strijd tussen Twitter en Musk nog bekend dat het proces van start gaat op 17 oktober.

Musk had in april aangekondigd dat hij Twitter wilde kopen voor 44 miljard dollar, maar blies dat plan uiteindelijk af omdat het socialmediabedrijf gelogen zou hebben over het aantal spam- en nepaccounts op het sociale netwerk.

Twitter diende daarop klacht in bij een rechtbank van Delaware. Het bedrijf wil de miljardair via de rechter alsnog tot de overname dwingen voor de afgesproken 54,20 dollar per aandeel.

Hoewel de deal een opzegvergoeding van een miljard dollar bevat, eist Twitter dat Musk zijn verplichtingen uit de overeenkomst nakomt. Volgens het platform verstoorde Musk de werking van het bedrijf en vernietigde hij aandeelhouderswaarde door de deal op te blazen.