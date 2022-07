Ook New York roept noodtoestand uit vanwege apenpokkenuitbraak

Ook de staat New York roept de noodtoestand uit vanwege de apenpokkenuitbraak. Dat schrijft de krant The New York Times. Op die manier kan de staat sneller reageren op het stijgende aantal besmettingen.

De uitbraak in de staat is geconcentreerd in New York City, met op vrijdag al meer dan 1.100 gevallen op het totaal van 1.400 gevallen in de staat, meldt de gouverneur. In heel de VS zijn volgens de gezondheidsdienst CDC al 5.189 besmettingen bevestigd.

Door de noodtoestand uit te roepen kunnen staatsagentschappen lokale besturen helpen bij hun respons op de uitbraak. Gouverneur Kathy Hochul schreef op Twitter dat de staat zo “sneller kan reageren” op de uitbraak.

Hoogste waarschuwingsniveau

Donderdag had de staat het virus al uitgeroepen tot een direct gevaar voor de volksgezondheid, maar ze gaat dus u nog een stap verder. Ook de stad San Francisco riep de noodtoestand uit.

Eerder deze week lieten de autoriteiten weten dat New York 110.000 extra dosissen van het apenpokkenvaccin zou krijgen van de federale overheid. 80.000 daarvan gaan naar New York City.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft eerder deze week vanwege de snelle verspreiding van het apenpokkenvirus het hoogste waarschuwingsniveau gegeven. De organisatie adviseert mannen die seks hebben met mannen en meerdere sekspartners hebben om het bed met minder mensen te delen, om zo het risico op infectie te verminderen.