Zo won 19-jarige Remco Evenepoel Clasica San Sebastian in debuutjaar als prof: solo naar de finish na verschroeiende uithaal op slotklim

Zaterdag staat de Clasica San Sebastian op het programma. Remco Evenepoel heeft goede herinneringen aan die Spaanse eendagskoers. Onze 22-jarige landgenoot won die drie jaar geleden al in zijn debuutjaar bij de profs. Hoe kwam die zege nu ook alweer tot stand? Herbeleef het hieronder.

Op 20 kilometer van de finish braken de Let Toms Skujins en Remco Evenepoel de finale open in 2019. Het tweetal reed weg van een uitgedund peloton nadat het peloton eerdere vluchters alweer had ingerekend.

De twee reden snel weg, waardoor ze met zo’n 40 seconden voorsprong begonnen aan de slotklim: de steile, twee kilometer lange Murgil Tontorra. Daar reed Evenepoel zijn medeaanvaller helemaal uit de wielen. Vanuit het uitgedunde peloton kwam reactie, maar daar zorgde Enric Mas (Deceuninck-QuickStep) voor uitstekend afstoppend werk. Evenepoel kwam met 35 seconden voorsprong boven op de Murgil-Tontorra.

Na een afdaling van zeven kilometer kwam Evenepoel solo over de finish. Greg Van Avermaet werd in de achtergrond nog tweede, Marc Hirschi vervolledigde het podium. Evenepoel verbaasde de wereld door als 19-jarige doorwinterde topprofs te kloppen in zijn eerste echte klassieker bij de grote mannen.

Bekijk hier de beelden:

Laatste tien winnaars Clasica San Sebastian

2011: Philippe Gilbert

2012: Luis León Sánchez

2013: Tony Gallopin

2014: Alejandro Valverde

2015: Adam Yates

2016: Bauke Mollema

2017: Michał Kwiatkowski

2018: Julian Alaphilippe

2019: Remco Evenepoel

2020: / (coronapandemie)

2021: Neilson Powless