Club Brugge vangt recordbedrag voor Charles De Ketelaere, die zo duurste uitgaande transfer wordt in België

Eindelijk. Na wekenlange intensieve onderhandelingen bereikten Club Brugge en AC Milan een akkoord. Het was zwoegen voor Paolo Maldini, technisch directeur van de Italiaanse kampioen, die aanvankelijk zelfs niet verder wilde gaan dan 30 miljoen. Maar uiteindelijk werd afgeklopt op 35 miljoen, waarvan zo’n 3 miljoen (realistische) bonussen. Club had meer kunnen krijgen als De Ketelaere naar Leeds was gegaan, maar kan toch content zijn. Een eigen jeugdproduct wordt nu namelijk de grootste uitgaande transfer ooit in de Jupiler Pro League. De Ketelaere stoot Jonathan David (32 miljoen alles tezamen) van de troon. En als hij later een nieuwe stap zet, rinkelt de kassa nóg eens, want Club dwong ook een percentage op de doorverkoop af.

2,3 miljoen per jaar

Voor alles kan worden geofficialiseerd, moet De Ketelaere wel nog medische testen afleggen. Dit weekend wordt hij in Milaan verwacht om alles af te ronden. Het topcontract – 2,3 miljoen euro per jaar – ligt klaar. De Rode Duivel kan niet wachten, want zeker de laatste week kreeg hij het lastig. Hij speelde al geen matchen meer uit schrik om geblesseerd te raken, maar wilde ook niet meer trainen. Het was hem allemaal wat veel geworden, zei zijn trainer Carl Hoefkens. Maar nu is de soap ten einde en kan hij aansluiten in Milanello, het oefencomplex van de Rossoneri. Hij mist uiteraard ritme, maar heeft nog twee weken voor de competitieopener tegen Udinese. Volgende week zaterdag zou hij in de oefenmatch tegen Vicenza kunnen debuteren.

Nieuwe spits

Ook bij Club kunnen ze nu verder. Het kan een versnelling hoger schakelen in de zoektocht naar een nieuwe spits. Een spits met lengte liefst. Rasmus Höjlund, de 19-jarige Deen van Sturm Graz, wordt al een tijdje gevolgd. Maar áls ze hem al verkopen, willen de Oostenrijkers hem wel nog inzetten in hun Europese duels tegen Dynamo Kiev (3 en 9 augustus).

Deze zomer ook al op de uitgebreide lijst, maar nog duurder: de Argentijn Luis Vazquez (21) van Boca Juniors en de Urugua­yaan Maxi Gómez (25) van Valencia. Met de recordopbrengst van De Ketelaere kan Club Brugge natuurlijk ook inkomende records gaan breken.

(dvd, jve, pjc)