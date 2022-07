Emma Meesseman en Julie Allemand juichen met Chicago Sky

7.000 toeschouwers zagen in de Wintrust Arena een spannende partij. New York Liberty domineerde lichtjes de eerste helft en trok na een 18-21 tussenstand de rust in met een 44-46 bonusje. In de tweede helft nam Chicago Sky het commando over. Na een 71-70 tussenstand na het derde kwart ging het in het slotschuifje naar een 89-81 overwinning. Emma Meesseman tekende voor 8 punten, 2 rebounds en 4 assists. Julie Allemand plukte 2 rebounds. De met een double-double uitpakkende Kahleah Copper (16 punten, 11 rebounds) en Courtney Vandersloot (23 punten, 6 rebounds, 9 assists) waren de uitblinkers bij Chicago Sky. Met 22 op 29 prijkt de uittredende kampioen op de eerste stek in de WNBA. De poleposition komt nu echt wel in het vizier. Na 36 speeldagen eindigt de reguliere fase en vatten de play-offs aan. Zondagavond is Chicago Sky in Connecticut Sun aan de slag. Met 20 op 29 staat Connecticut op de derde stek. Net achter de nummer 2 Las Vegas Aces (21 op 29). Chicago, Las Vegas en Connecticut zijn al zeker van een stek in de play-offs. De top-8 neemt deel aan de eindronde die op 17 augustus van start gaat. De reguliere fase eindigt op 14 augustus.

