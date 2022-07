Contract in de NBA lijkt niet aan de orde, toptalent Vrenz Bleijenbergh op weg naar Oostende

Vrenz Bleijenbergh is op weg naar Oostende. De 21-jarige en 2m11 grote Antwerpenaar was begin deze maand met Phoenix Suns nog actief op de NBA Summer League. Een contract in de NBA lijkt niet aan de orde waardoor de ex-speler van Telenet Giants Antwerp zich opnieuw richt op de Europese markt. Die brengt hem waarschijnlijk naar Oostende. Bleijenbergh is momenteel ook aan de voorbereiding begonnen bij de Belgian Lions richting de beslissende WK-voorronde en het EK.

Vrenz Bleijenbergh was het vorige seizoen bij het Spaanse Real Betis Sevilla aan de slag. Na een coacheswissels kwam hij daar niet veel meer in actie. De Sinjoor vertrok bij de Spaanse club en trok in april naar de Windy City Bulls (opleidingsploeg Chicago Bulls) en naar de NBA G-League. In juli was hij dan weer aan de slag in de NBA Las Vegas Summer Tour en kwam hij uit voor Phoenix Suns. “Ik wil alles proberen richting een NBA-contract,” gaf hij voor het vertrek naar de States mee. Bij Phoenix Suns kreeg hij echter weinig speelkansen. De focus ging opnieuw naar de Europese markt. Het Israëlische Hapoel Jeruzalem toonde interesse en ook ploegen uit de Spaanse ACB en de Duitse Bundesliga. De talentvolle Belgian Lion zou nu echter kiezen om opnieuw in eigen land uit te komen. Geen comeback bij Telenet Giants Antwerp, maar wel naar rivaal en kampioen Oostende. Eerstdaags zou de transfer bij de Belgische recordkampioen worden afgerond.