Cristiano Ronaldo komt dan toch nog in actie voor Manchester United: “Zondag speelt de koning”

Afgelopen dinsdag, drie weken later dan de bedoeling was, meldde Cristiano Ronaldo zich bij Manchester United. In het gezelschap van zijn manager Jorge Mendes. De 37-jarige aanvaller ontbrak officieel vanwege “familieredenen” en miste zo een groot deel van de (buitenlandse) voorbereiding van de Engelse topclub. Ronaldo gaf te kennen dat hij graag wou vertrekken, ondanks een contract dat nog een jaar doorloopt. Maar de Nederlandse coach Ten Hag benadrukte dat Ronaldo deel uitmaakt van zijn plannen en daarom niet te koop is.

Ronaldo lijkt nu voorlopig te plooien. Terwijl zaterdag het A-elftal in Oslo in actie komt tegen Atlético Madrid zal Ronaldo een dag later met het B-elftal spelen in een oefenduel tegen Rayo Vallecano. Dat kunnen we toch afleiden van een reactie op Instagram die Ronaldo plaatste onder een post van een fanaccount. “Domingo o rei joga”, schreef Ronaldo. Oftewel: zondag speelt de koning.