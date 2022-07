The process goed begonnen: Burnley wint zijn eerste wedstrijd onder Vincent Kompany, die meteen zijn stempel drukt

De voorbije weken was Vincent Kompany druk in de weer op de transfermarkt. Burnley haalde deze transferperiode al negen nieuwkomers binnen, liefst vier daarvan hebben een verleden in de Jupiler Pro League. Vitinho (ex-Cercle Brugge) mocht een kwartier voor tijd invallen, Josh Cullen, Taylor Harwoord-Bellis (beiden ex-Anderlecht) en Samuel Bastien (ex-Standard) begonnen alle drie in de basis.

Niet alleen in de opstelling, maar ook in het spel was de hand van Kompany al te zien: Burnley domineerde op bezoek bij Huddersfield, dat vorig seizoen nog derde werd in The Championship. De bezoekers lieten meer dan zeventig procent balbezit noteren. In de eerste helft gaf Burnley welgeteld 301 passes. Dat lukte in de Premier League vorig seizoen amper twee keer… in een volledige wedstrijd.

In een ruime overwinning resulteerde het vele balbezit evenwel niet. Ian Maatsen, een jonge Nederlander die wordt gehuurd van Chelsea, maakte na achttien minuten de enige goal van de wedstrijd. Met een plaatsbal van binnen de zestien bezorgde hij Burnley de zege. Vincent Kompany heeft zo minstens één dag aan de leiding van The Championship gestaan. De 22 andere ploegen komen pas later dit weekend in actie.