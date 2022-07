Union tankt met verdiende zege tegen Charleroi vertrouwen voor duel met Rangers

Vier dagen voor de belangrijke thuismatch tegen Rangers FC in de voorronde van de Champions League heeft Union er een prima generale repetitie opzitten. De vice-kampioen haalde het vrijdagavond verdiend met 1-0 van Charleroi. Ross Sykes scoorde in het begin van de tweede helft het enige doelpunt van de match na een knappe infiltratie. Union start de competitie met vier op zes, Charleroi telt een punt minder.

Tegen Charleroi mocht Karel Geraerts voor het eerst zijn troepen coachen voor eigen publiek. En dat tegen de ploeg waarbij hij zelf zijn spelerscarrière afsloot in 2016. “Ik kan niet wachten”, vertelde de Limburger op voorhand. Een enthousiasme dat hij ook overbracht over zijn spelers: Union nam meteen het heft in handen en drukte Charleroi met de rug tegen de muur. De vicekampioen dicteerde de wet, maar echt concreet doelgevaar was schaars. Kansjes voor Sykes en Adingra bleven eerst onbenut, en ook Bart Nieuwkoop zag de beste kans van de eerste helft – een kopbal van dichtbij – gepareerd door Koffi. Charleroi loerde op de counter. En halverwege de eerste helft was dat bijna succesvol: Kayembe kon uithalen maar zag zijn schot afgeblokt door Sykes.

Terug naar Union dan, want Charleroi toonde weinig tot niets. Simon Adingra, vorige week nog de held bij Union, toonde zich erg gretig in zijn dribbels. Explosief en snel: dat is hij zeker. Maar een kopper? Dat duidelijk minder: spitsbroeder Vanzeir schotelde hem een perfecte cross voor, maar de Ivoriaan kon van dichtbij niet kadreren. 0-0 aan de rust.

De tweede helft bracht meteen meer animo: Charleroi was de eerste ploeg die echt kwam dreigen, maar Moris had een knappe parade in huis op een plaatsbal van Ilaimaharitra. Net wanneer de Zebra’s in gang leken te komen, sloeg Union toe: centrale verdediger Ross Sykes infiltreerde in de zestien, zette een één-tweetje op met Vanzeir en rondde keurig af met een gekruist schot: 1-0.

Niet Charleroi, maar Union ging op zoek naar een nieuwe treffer. Maar zonder succes: Teddy Teuma kwam nog het dichtste bij met een schitterende vrije trap, maar Koffi had een even knappe reflex in petto. Charleroi kon er zelf maar bitter weinig tegenoverstellen en keert met een teleurstellend resultaat terug naar het zwarte land. Union begint het nieuwe seizoen met een puike 4 op 6 en schiet zowaar beter uit de startblokken dan vorig seizoen, al opende Union toen wel tegen Anderlecht en Club.

Union: Moris, Nieuwkoop, Burgess, Sykes, Van der Heyden, Amani, Teuma (84’ Puertas), Lynen, Lapoussin (84’ Dony), Vanzeir (90’ François), Adingra (64’ Ziani)

Charleroi: Koffi, Knezevic, Andreou, Bessilé, Nkuba (61’ Mbenza), Zorgane (85’ Heymans), Ilaimaharitra, Morioka (76’ Gholizadeh), Kayembe, Zaroury, Badji (61’ Benbouali)

Doelpunten: 56’ Sykes (Vanzeir) 1-0

Gele kaarten: 20’ Nieuwkoop, 45’ Amani, 61’ Ilaimaharitra

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Nicolas Laforge