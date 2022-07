Nederlandse Wiegman moet Engeland Europees kampioen maken: vat vol emoties op het veld, onverstoorbaar ernaast

Sarina Wiegman (52) moet Engeland Europees kampioen bij de vrouwen maken. Daarvoor wordt ze gehaald en goed betaald. Ze is al samen met Rinus Michels de meest succesvolle bondscoach in het Nederlands voetbal en heeft als enige vrouw een standbeeld in het nationaal voetbalcentrum in Zeist. Naast Michels en Johan Cruijff. In Engeland boetseren ze ook al aan een standbeeld, want dat komt er als Wiegman zondag tegen de Duitse vrouwen de titel pakt. Dat allemaal terwijl haar zus vorige maand op te jonge leeftijd overleed.