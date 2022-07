AC Milan stalt Daniel Maldini - zoon van Paolo - voor een seizoen bij Spezia

Maldini, zoon van voetballegende en huidig technisch directeur bij AC Milan Paolo Maldini, hoopt bij laagvlieger Spezia meer speelminuten te krijgen op het hoogste niveau. De concurrentie in de verdediging is immers torenhoog bij de nieuwe club van Rode Duivel Divock Origi, die dit seizoen opnieuw de landstitel hoopt te veroveren met de Rossoneri.

In het vorige seizoen kwam Daniel Maldini over alle competities heen amper dertien wedstrijden in actie. Daarin maakte hij een doelpunt. Spezia wist vorig seizoen de degradatie te ontlopen en eindigde als zestiende in de stand.