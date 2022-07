ROYALS. Prinses Elisabeth trekt de bossen in en koningin Letizia steelt kleding uit haar dochters kast

Prinses Elisabeth kennen we voornamelijk van haar stijlvolle outfits, maar soms hult de troonopvolgster zich ook in een praktischer plunje. Dat is zeker het geval tijdens het zomerkamp van de Koninklijke Militaire School, waarin ze tijdens de maand juli deelnam.

Charles en Camilla brachten deze week een bezoek aan de 139ste editie van de Sandringham Flower Show. Beiden zijn grote tuinfanaten en ze waren dan ook duidelijk in hun nopjes. Qua vervoer kozen ze trouwens voor de goeie ouwe koets, want waarom niet?

Koningin Letizia van Spanje liet zich van haar hipste kant zien. Op het UNICEF Spanish Committee kwam ze namelijk opdagen in een rood-witte jurk, die ze schijnbaar uit de kast van dochter prinses Leonor geplukt had. Leonor droeg de jurk van het merk Dándara een maand geleden namelijk tijdens een voorstelling in Los Teatros del Canal. Voor 39,99 euro kan je hem trouwens nog steeds op de kop tikken!

Het Deense koningshuis gaf ons deze week een inkijk in de persoonlijke archieven van wijlen koningin Ingrid. De filmpjes tonen zomerse taferelen in de tuin van Kasteel Graasten, waar de Deense royals nog altijd graag de zomer doorbrengen.

Je zou het niet zeggen, maar deze hoed die in 1650 gemaakt werd ter ere van de kroning van Karl X Gustav van Zweden, werd in zeven haasten in elkaar genaaid. In iets meer dan een week was de hoed, een traditioneel onderdeel van de Zweedse kroningsoutfit, een feit. En dat mét oog voor detail.