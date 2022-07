“Onklopbare” Iga Swiatek verliest net voor eigen publiek eerste gravelmatch in meer dan een jaar

Voor de tweevoudige winnares van Roland-Garros (in 2020 en dit jaar) is het de eerste nederlaag op gravel in een jaar tijd. In 2022 won ze alle achttien voorgaande duels op gravel en schreef ze zo niet alleen Roland-Garros, maar ook de toernooien in Stuttgart en Rome op haar naam. Tot vrijdag verloor ze dit jaar op gravel slechts twee sets. Ze won dit seizoen ook nog de hardcourttoernooien in Doha, Indian Wells en Miami en verloog nog maar vijf wedstrijden. Daar staan 48 zeges tegenover. In de zestiende finales van Wimbledon maakte een andere Française, Alizé Cornet (WTA-38), een einde aan haar reeks van 37 gewonnen wedstrijden op rij.

In Praag (251.750 dollar) moest ook de nummer twee van de wereld een nederlaag incasseren. Anett Kontaveit werd in de kwartfinales met tweemaal 6-1 genadeloos van het terrein gemept door de Russische Anastasia Potapova (WTA-59). De 26-jarige Estlandse verloor dit jaar elf partijen en won er 23.