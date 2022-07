Ylio Philtjens uit Jeuk bezorgt België tweede goud op Europees Jeugd Olympisch Festival

De 16-jarige polsstokspringer Ylio Philtjens heeft vrijdag goud veroverd op het Europees Jeugd Olympisch Festival in het Slovaakse Banska Bystrica. Met een sprong over 4m95, een persoonlijk record (oud 4m80), deed het talent uit Jeuk beter dan de Estlander Karl Kristjan Pohlak en de Griek Pavlos Kriaras, die met 4m90 zilver deelden.

Philtjens bezorgde België een tweede medaille, een tweede gouden, op deze Europese jeugdspelen. Donderdag won wielrenner Cédric Keppens de wegrit. “Ik ben uiteraard zeer blij”, vertelt Philtjens in een eerste reactie. “Het is een abnormaal gevoel. Toen ik aan het inspringen was, voelde ik dat er een record in zat. De concurrentie was ook sterk aan het inspringen, dus van de overwinning was ik echt niet zeker. Het was een hoogstaande wedstrijd in een leuke sfeer met veel supporters, dat ben ik niet gewoon.”

Team België wordt vertegenwoordigd door 51 atleten, die zijn ingeschreven in negen van de tien olympische sporten die in Banska Bystrica worden georganiseerd. Het EJOF, waaraan atleten van 12 tot 18 jaar deelnemen, eindigt zaterdag.

Tijdens de vorige editie in Bakoe, Azerbeidzjan, in 2019, stuurde België 63 atleten en won het zeven medailles (vijf zilveren en twee bronzen). In 2017, op het EJOF in Györ, Hongarije, won Team België, vertegenwoordigd door 62 atleten, ook zeven medailles, maar toen vijf keer goud en tweemaal brons.