Jonge Red Panthers halen EK-finale, Red Lions moeten kampen om het brons

De Red Panthers U21 hebben zich vrijdag na een 2-1 zege tegen Engeland op de Blaarmeersen in Gent geplaatst voor de finale van het EK hockey bij de junioren.

In de andere halve finale was Duitsland dan weer te sterk voor meervoudig Europees kampioen Nederland (1-1, 3-2 na shoot-outs).

Zaterdag om 15u45 mogen de beloftevolle Belgen een gooi proberen doen naar hun eerste titel. Nederland en Engeland bikkelen nog om het brons. De laatste keer dat de jonge Red Panthers het tot de finale schopten, was op het EK van 2017 in het Spaanse Valencia. Nederland verkocht hen toen een 6-0 oplawaai.

Young Red Lions mikken op brons na nederlaag in halve finale tegen Duitsland

De jonge Red Lions, het nationale mannenhockeyteam bij de beloften, heeft zich vrijdagnamiddag dan weer niet kunnen plaatsen voor de finale van het toernooi. In de halve finale bleek Duitsland, de regerende Europese kampioen, met 0-3 te sterk. De jonge hockeymannen houden wel nog uitzicht op het brons. Zaterdag strijden ze met Spanje, dat in de halve finale met 3-0 onderuit ging tegen Nederland, in de kleine finale om de derde plaats.

De Duitsers toonden zich een stuk efficiciënter in de zone van de waarheid dan hun Belgische tegenstanders en kwamen al in de eerste helft op een dubbele voorsprong via doelpunten van Mario Schachner (18.) en Nikas Berendts (27.). Kort na de pauze legde Elian Mazkour (33.) met een derde Duitse doelpunt de eindstand vast.

Zaterdag speelt het team van coach Jeroen Baart in de kleine finale om het brons tegen Spanje, dat eerder in de groepsfase met 4-1 wist te winnen tegen de Belgen. De Red Lions werden na de nederlaag tegen Spanje alsnog tweede in hun groep na overwinningen tegen Engeland (2-1) en Schotland (6-0).

De Belgen zijn op het Europees kampioenschap zeker van een plek in de top vier en zijn daarom geplaatst voor het volgende WK U21 dat eind 2023 plaatsvindt in Kuala Lumpur, de hoofdstad van Maleisië. De finale van het EK in Gent wordt gespeeld tussen Duitsland en Nederland en begint zondag om 18u00.