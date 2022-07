Opnieuw klinkt het nieuwe album van Beyonce drastisch anders, dat gaf de single Break My Soul al prijs. Queen B goes house — © Mason Poole

Doet Beyoncé (40) iets, dan gaat ze all the way. Vervellen van r&b-oppergodin tot clubvuller? Oké dan. Op Renaissance, haar eerste soloalbum in zes jaar, jaagt Queen B een uur lang house, disco en seks door de boxen. Onzediger dan ooit, maar nooit gratuit. Ziehier, de soundtrack van uw zomer.