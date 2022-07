Thalys staat opnieuw stil: moeder en dochter uit Leopoldsburg zitten uren vast

Meerdere Thalystreinen tussen Brussel en Parijs hebben vrijdagavond weer uren vertraging opgelopen. Een van de treinen reed een dier aan. Erika Hellings uit Leopoldsburg die met haar dochter op terugweg is van Parijs staat al twee uren stil in Doornik. Sommige treinen vielen ook zonder airco.

“We zouden normaal om 17.17 uur in Brussel moeten aankomen, maar het is intussen al bijna acht uur en we staan nog stil”, zegt Erika Hellings. “We kregen water en de mededeling dat het nog even kan duren, maar niemand weet hoe lang. Gelukkig draaide de airco nog, en de bar doet gouden zaken.” Erika en haar dochter van zestien knabbelen boterkoekjes en chips.

Dit is het avondmaal van Erika en haar dochter op de Thalys richting Brussel. — © rr

Om 19.45 uur kwam de melding dat de bar was uitverkocht en dat er enkel nog drankjes te koop zijn.

Citytrip

De citytrip van Erika eindigt in mineur. “Mijn dochter wil nog naar een fuif, en haar duim doet intussen al pijn van het scrollen op de smartphone. We hopen dat we de laatste trein naar Diest nog halen, die is om 23 uur. Het is vooral vervelend dat we niet weten hoe lang dit duurt.”

De Thalys vertrok rond 16 uur in Parijs, met veel reizigers aan boord. In de drukte en opwinding raakte een van de passagiers onwel. Via de speakers werd naar een dokter gevraagd.

De Thalys richting Brussel-Zuid was niet de enige trein die uren stil stond op de sporen. Ook die van het station Brussel-Zuid naar dat van Paris-Nord in Frankrijk moest halt houden in Doornik. De oorzaak lag bij een technisch probleem met de locomotief van een trein na een aanrijding met een dier.

Rook

Door de schade aan de locomotief komt er rook vrij. Om veiligheidsredenen moest de trein volledig tot stilstand worden gebracht en de elektriciteit worden afgesloten. Dat betekent onder meer dat de ongeveer 350 passagiers niet langer airconditioning hebben. “De deuren van de trein zijn geopend en er is water uitgedeeld,” zei de woordvoerster. De brandweer is ter plaatse, voegde ze eraan toe.

De spoorwegmaatschappij onderzoekt de mogelijkheden om passagiers te evacueren. “De trein zit vast op een spoorwegknooppunt, wat de evacuatie bemoeilijkt. Maar we proberen ze zo snel mogelijk te evacueren”, aldus nog de woordvoerder.

Vertragingen

De stroomonderbreking heeft ook gevolgen voor andere Thalystreinen, die ook moesten worden stilgezet met uitgeschakelde airconditioning. Opnieuw werden de treindeuren geopend en werd er water uitgedeeld. “We doen alles wat we kunnen om de situatie zo snel mogelijk te herstellen”, verzekerde de woordvoerster.