Twee meter breed in elke rijrichting: dat is vanaf nu de kwaliteitsstandaard voor nieuwe fietspaden. Het is voor het eerst in bijna twintig jaar dat de richtlijnen voor stadsbesturen en wegbeheerders nog eens een update kregen. De verbreding komt tegemoet aan het groeiend aantal bakfietsen en snelle elektrische fietsen. Maar de richtlijnen zijn niet-bindend, en er zijn uitzonderingen mogelijk.