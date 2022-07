Weggestuurd bij Standard, nu al meer waard dan Vermaelen en Alderweireld: daarom is Arthur Theate duurste Belgische centrale verdediger ooit

Arthur Theate (22) verhuist voor 20 miljoen euro van Bologna naar Stade Rennes en wordt zo de duurste Belgische centrale verdediger ooit. Waarom kost de Luikenaar, die in 2020 nog te min was voor Standard, nu meer dan Vermaelen of Alderweireld ooit gekost hebben? Is hij dan zo goed? “Zoek maar eens zo’n leergierige linksvoetige verdediger met zoveel potentieel”, zegt zijn ex-coach Alexander Blessin.