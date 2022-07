Wie deze boeddha in de bergen van Bhutan wil bezoeken, moet er wat geld voor overhebben. — © Rui T Guedes/getty

Wie "het laatste koninkrijk in de Himalaya" wil bezoeken, moet binnenkort een "duurzaamheidstaks" van 200 dollar per persoon en per dag betalen. Noodzakelijk, vindt Bhutan. Maar critici noemen het "hebberig" en "een platte taks".