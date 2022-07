Onderzoek martelmoord na drie jaar afgerond

Zover is het echter nog niet. De Kamer van Inbeschuldigingstelling buigt zich vermoedelijk in september nog over het dossier. Pas dan valt de beslissing over hoeveel beschuldigden zich moeten verantwoorden in Tongeren. Als het er effectief dertien zijn, is dat meteen goed voor het assisenproces met de meeste beschuldigden ooit in Tongeren. Het parket acht ze alvast schuldig aan de ontvoering, foltering en moord op de 33-jarige Genkenaar Hilal Makthout. Hij zou 3 kilo cocaïne hebben laten verdwijnen, goed voor een straatwaarde van om en bij de 100.000 euro. De verdachten zouden daarop een strafexpeditie geleid hebben waarbij de ene zijn rol al groter was dan die van de andere. Makthout werd op 9 maart 2019 ontvoerd bij zijn thuis in Nieuwe Kempen in Genk. Dagenlang en op meerdere plaatsen moest Makthout folteringen ondergaan tot hij in een Ardens vakantiehuisje in Forzéé, een dorp vlakbij Rochefort, werd teruggevonden. Denk dan aan slagen, stampen, het doven van sigaretten op Makthouts arm … Het parket heeft intussen gevraagd om alle dertien verdachten terug achter de tralies te stoppen.