Zaterdag wacht eerste zware bergrit in Tour de France Femmes, Marianne Vos maakt zich geen illusies: “Geel is te hoog gegrepen”

Met de etappe van Sélestat naar Le Markstein wacht zaterdag de eerste van twee bergritten door de Vogezen in de Tour de France Femmes. Met 127 kilometer krijgen de rensters geen lange rit voorgeschoteld, maar wel eentje met 2.880 hoogtemeters en onderweg drie gecategoriseerde beklimmingen van eerste categorie. Die doemen op na 37 kilometer over vlakke, maar toch al lichtjes glooiende wegen. Wie in de vroege vlucht wil, moet het daar proberen.

De eerste col is de Petit Ballon, 9,3 kilometer aan 8,1 procent. Na een afdaling van een kleine 20 kilometer wacht de Platzerwasel (7,1 km aan 8,3%) en dan passeren de renners voor de eerste keer over de finishlijn, al doen ze dat in tegenovergestelde richting.

Na een snelle afdaling, gaat het naar de slotklim, de Grand Ballon (13,5 km aan 6,7%) met vooral op het einde zware pieken tot 9 à 10 procent. Finishen doen de renners niet op de top, maar wel na een afdaling van 7 kilometer.

Het klassement zal stevig door elkaar geschud worden. Topfavoriete Annemiek van Vleuten lijkt net op tijd hersteld om het laken naar zich toe te trekken. “Ik heb vrijdag goed kunnen recupereren”, zei ze. “Je moest wel de focus houden onderweg, met al die kleine en smalle wegen, maar ik bleef van averij gespaard. Ik heb geluk hoe deze wedstrijd is opgebouwd, de voorbije twee dagen waren niet zo zwaar. Ik denk dat ik klaar ben voor de bergetappes.”

Marianne Vos: “Deze Tour overstijgt de verwachtingen”

Marianne Vos (Jumbo-Visma) heeft haar tweede ritzege beet in de Tour de France Femmes. “Ongelooflijk, alles liep gewoon perfect voor ons vandaag”, reageerde de 35-jarige Nederlandse donderdag.

Vos won maandag de tweede etappe, nu schoot ze raak in het geel. “Ik heb gewoon heel hard getraind voor deze koers en wilde helemaal in orde zijn. Nu win ik een tweede keer. Dit had ik niet verwacht en ik ben hier heel blij mee. Het was een moeilijke wedstrijd, al zaten we in een goede situatie met Anna Henderson in de grote ontsnapping. Op het einde zorgde de Côte de Boersch voor verbrokkeling, daarna was er nog die lastige afdaling, maar mijn team hield me in goede positie. Ik zat continu vooraan en werd uit de wind gehouden. In de finale hielden ze het tempo hoog en werd het een sprint.”

“Ik weet niet of ik in de sprint de sterkste was. Ik zat goed in het wiel van Ellen van Dijk. Elisa Balsamo kwam en we zetten gelijk aan in de sprint. Ik voelde toen dat ik meer snelheid had dan haar, maar ik kon wel niet verder versnellen en dan is het hopen dat je volhoudt tot de streep. Dat is gelukt.”

Vos liep ook verder uit in de strijd om de groene puntentrui. Ze telt nu 267 punten, 75 meer dan Lorena Wiebes, die niet aan sprinten toekwam door een valpartij. “Dat groen komt nu inderdaad wel dichtbij, maar neen het was eerst geen doel. Ergens ben je er wel mee bezig (zo mengde ze zich wel in de tussensprinten om groen), maar het eerste doel in deze Tour was een ritzege. Aangezien jagen op groen veel energie kost, wilden we in het begin van de Tour onze prioriteiten juist stellen en daar onze energie op focussen. Zodra die eerste zege binnen was, droomden we van een tweede. Die heb ik nu ook beet en nu komt dat groen dichtbij en is dat zeker een doel. Het geel is immers te hoog gegrepen, met het zware klimweekend dat voor de boeg ligt.”

Vos was jarenlang pleitbezorger voor een Tour de France Femmes. “Deze eerste editie is zeker en vast de hype waard. Het is is echt geweldig om hier deel van te mogen uitmaken. Vooraf was er veel rond te doen en iedereen wilde top zijn voor deze eerste editie. We keken we er met zijn allen naar uit, maar niemand wist hoe het in realiteit zou verlopen. Deze Tour overstijgt gewoon alles. Het is groots, er staan zoveel supporters bij de start en de finish, maar ook onderweg, zoals gisteren in die lange etappe. Je voelt dat iedereen in het peloton ook zijn beste beentje wil voorzetten, het goed wil doen, in die vroege vlucht wil, zich wil tonen. Iedereen wil dit moment grijpen om te tonen wat vrouwen kunnen op een fiets, iedereen wil zich laten zien, want nu is het daarvoor het moment.”