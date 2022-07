Charles De Ketelaere krijgt zijn transfer: Club Brugge en AC Milan bereiken eindelijk akkoord

Charles De Ketelaere (21) kan opgelucht ademhalen. Als de aanvaller van Club Brugge voor zijn medische tests slaagt, heeft hij zijn transfer beet. Blauw-zwart bereikte namelijk een akkoord met Milan, over een transferprijs van zo’n 32 miljoen euro plus 3 miljoen aan bonussen. Zo komt er een einde aan zenuwslopende onderhandelingen.

Zenuwslopend vooral voor De Ketelaere, die zeker niet geblesseerd wil raken en de laatste dagen niet meer meetrainde. Maar zenuwslopend ook voor AC Milan. Club werkte wel mee, maar wilde zijn goudhaantje niet voor minder dan 35 miljoen (in totaal) kwijt en dus was het zwoegen voor Paolo Maldini, die vorige week nog naar België kwam maar zonder akkoord terug vertrok. Nu is de soap dan toch ten einde gekomen en kan Club zelf de markt op voor een nieuwe spits.