Proces van Twitter tegen Elon Musk start op 17 oktober

Twitter diende op 12 juli klacht in bij een rechtbank van Delaware, nadat Musk onlangs af had gezien van de koop van het socialemediabedrijf. Twitter wil de miljardair nu via de rechter alsnog tot de overname dwingen voor de afgesproken 54,20 dollar per aandeel. Met de deal was 44 miljard dollar gemoeid.

Musk blies de overname van Twitter naar eigen zeggen op, omdat het bedrijf volgens hem onvoldoende informatie gaf over het aantal spam- en nepaccounts op het sociale netwerk. Hoewel de deal een opzegvergoeding van een miljard dollar bevat, eist Twitter dat Musk zijn verplichtingen uit de overeenkomst nakomt. Volgens het platform verstoorde Musk de werking van het bedrijf en vernietigde hij aandeelhouderswaarde door de deal op te blazen.

Twitter wilde de rechtszaak al in september van start laten gaan, terwijl Musk de zaak over de afgeketste overname van de berichtendienst liever uitgesteld zag naar volgend jaar.