Blinken reist naar Afrika om Russische invloed tegen te gaan

Antony Blinken wil de Afrikaanse landen tonen “dat ze een essentiële geostrategische rol hebben en cruciale bondgenoten zijn in de neteligste kwesties van onze tijd, gaande van de bevordering van een open en stabiel internationaal systeem over de strijd tegen de klimaatverandering tot de voedselonzekerheid en de wereldwijde pandemieën”, zei het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mededeling.

De Amerikaanse ambassadrice bij de Verenigde Naties, Linda Thomas-Greenfield, gaat volgende maand naar Ghana en Oeganda, terwijl de directrice van het Amerikaanse agentschap voor ontwikkelingssamenwerking, Samantha Power, onlangs in Kenia en Somalië was.

Lavrov

Deze diplomatieke inspanningen volgen op een rondreis die de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, in Afrika maakte. Hij gaf er de westerse sancties de schuld van de plotse stijging van de voedselprijzen, een hypothese die Washington verwerpt.

Blinken bezoekt Johannesburg en de hoofdstad Pretoria van 7 tot en met 9 augustus en vervolgens de Congolese hoofdstad Kinshasa voordat hij naar Rwanda gaat. In Kigali zal het hoofd van de Amerikaanse diplomatie oproepen tot de vrijlating van opposant Paul Rusesabagina, die een gevangenisstraf van 25 jaar uitzit. Hij heeft het statuut van permanente ingezetene in de VS. Rusesabagina werd beroemd door de film “Hotel Rwanda” (2004), die vertelt hoe deze gematigde Hutu honderden levens redde in de genocide van 1994.