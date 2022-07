Diepenbeek

Volgend weekend zakken 120 deelnemers uit twintig landen af naar Diepenbeek voor het Europees kampioenschap Flames of War. Het is het grootste toernooi voor deze miniature war game die in fraaie diorama’s wordt gespeeld. Voor de liefhebbers is het meer dan een spelletje: het is een levenswijze waar militaire strategie, denksport en modelbouwverf samenkomen.