Zieke Julie De Wilde verliest witte trui in Tour de France Femmes

Julie De Wilde kon vrijdag haar kansen niet verdedigen in de zesde etappe van de Tour de France Femmes. De renster uit Laarne werd afgelopen nacht ziek, kampte zelfs even met koorts, maar kwam dan toch, koortsvrij, aan de start omdat ze haar witte trui wilde verdedigen.

Het peloton brak in stukken in de finale en De Wilde belandde in een groepje op 30 seconden van winnares Marianne Vos. Ze finishte als 52e. Haar tegenstander voor het wit, Julia Börgstrom, eindigde wel in de eerste groep en nam de trui van beste jongere over.